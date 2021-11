Vertrauen baut man anders auf!

„Das Allerletzte, das wir aktuell brauchen, ist Verunsicherung und Unruhe in der Bevölkerung.“ Diesen Satz bekam ich am Dienstag im Landhaus in Innsbruck zu hören, als ich der Information einer verlässlichen Quelle nachging, wonach es beim Thema Corona - entgegen so manch öffentlich getätigter Aussage - doch Baustellen gibt.