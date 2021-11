Poco M4 Pro: Neues Volks-Smartphone um 230 Euro

In der Oberklasse kann man heute problemlos 1000 Euro und mehr für ein Smartphone ausgeben, doch nicht jeder will solche Summen in einen Gebrauchsgegenstand investieren. Bei der Xiaomi-Marke Poco weiß man das und bringt ein neues Volks-Smartphone zum günstigen Preis von 230 bis 250 Euro nach Europa, dessen Ausstattung durchaus üppig ist.