VW baut Fabrik nur für völlig neues E-Auto Trinity

Künftige Fahrzeugmodelle wie Trinity werden mit erheblich weniger Varianten produziert, die Hardware weitgehend vereinheitlicht. Die Autos haben dann „quasi alles an Bord und der Kunde kann gewünschte Funktionen jederzeit on demand über das digitale Ökosystem im Auto freischalten“, heißt es bei VW. Die Komplexität in der Fertigung nimmt dadurch deutlich ab.