Ex-Liebespaar bestahl vier hochbetagte Linzer

Erstes Opfer hatte nur 90 Euro dabei

Am 4. Juni hat sie eine 95-jährige Linzerin bei Transaktionen am Bankschalter beobachtet. Danach soll ihr Komplize der Frau in eine Drogerie gefolgt sein und ihre Handtasche geklaut haben. Pech: Das Opfer hatte in der Bank nur Erlagscheine eingezahlt, in der Tasche befanden sich nur 90 Euro. Deshalb schlug das Paar schon eineinhalb Stunden später erneut zu. Diesmal hatte das Opfer 5000 Euro behoben und in einer Einkaufstasche verstaut, die der 21-Jährige gestohlen hat.