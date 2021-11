Kein Training mehr für Ungeimpfte

Erste Positive in Krems

Bei dem die Luft aber immer dünner wird. So meldete Handball-Meisterligist Krems gestern die ersten beiden Corona-Positiven, im Basketball herrschte bei Wels und BC Vienna trotz 100-prozentiger Impfquote in der gesamten Liga Ausnahmezustand. Spielabsagen sind da nun wieder ab vier Positiven, beim Handball sogar aber drei, möglich. „Wir mussten wieder zu der letztjährigen Regel zurückkehren“, so Basketball-Geschäftsführer Johannes Wiesmann.