Wer hat den schönsten Baum in St. Johann?

Ähnlich wie in der Landeshauptstadt ist auch St. Johann auf der Suche nach den schönsten Weihnachtsbäumen. Wurde in der Stadt Salzburg nur ein Baum gesucht, möchte St. Johann gleich elf Nadelbäume im Ortszentrum aufstellen. Die Ansprüche sind, im Vergleich zur Stadt Salzburg, aber nicht so hoch: Lediglich zwischen vier und 15 Meter sollen St. Johanns Christbäume hoch sein. Die Fichte in der Landeshauptstadt hat immerhin stolze 23 Meter.