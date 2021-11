Die besten Medienauftritte der Gemeinden gekürt

Die kommunikationsstärksten Gemeinden wurden beim Wettbewerb „Komm:Komm“ vor den Vorhang geholt. 190 Einreichungen wurden in sieben Kategorien beurteilt. Dabei wurde vor allem klar: Die Qualität der Medienauftritte in den Kommunen wird immer besser – in einer Zeit, in der das auch dringend notwendig ist.