Land NÖ öffnet Impfzentren früher als geplant

In Wiener Neustadt standen Samstagvormittag viele Menschen vor dem Impfbus Schlange, auch in Mödling warteten Dutzende Bürger auf den spontanen Piks. Es sind Bilder wie diese, die in schweren Zeiten Hoffnung aufkommen lassen: „Wir sehen in den letzten Wochen tatsächlich ein steigendes Interesse an der Schutzimpfung“, betont Landesvize Stephan Pernkopf, der am Freitag am Verhandlungstisch mit der Bundesregierung saß.