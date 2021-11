Was wurde aus MFG? „Wir arbeiten, Details folgen“

Das Gerücht, das MFG-Abgeordnetentrio im Landtag sei Corona-infiziert, kursiert seit ein paar Tagen. Von der „Krone“ über WhatsApp damit konfrontriert, reagiert Klubobmann Krautgarten am Donnerstag so: „Aktuell sitze ich mit Frau Abg. Häusler und bester Gesundheit in den Klubräumlichkeiten. Wir arbeiten. Im Anschluss treffen wir uns mit Herrn Abg. Aigner, um weiter zu arbeiten.“ Auf die Nachfrage, wann es denn eine erste Landtagsinitiative geben werde, schreibt der Neo-Politiker: „Wir arbeiten, Details folgen.“