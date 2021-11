Yoga - mehr als nur Körperübungen

Während sich Yoga in den herkömmlichen Schulen an Gesunde richtet, kommt das therapeutische Yoga bei bestimmten Beschwerden zum Einsatz. Es wird individuell auf den zu behandelnden Menschen abgestimmt, um damit größtmögliche Wirkung zu erzielen. Jeder kann davon profitieren: „Körperlich, um durch Kräftigungsübungen im Fall von Gelenkbeschwerden mehr Stabilität zu fördern bzw. verspannte Muskeln zu lockern. Bei nervösen und emotionalen Verstimmungen wirken sich Atem- sowie Konzentrationsübungen oft positiv aus“, erklärt Dr. Andreas Goldammer, Allgemeinmediziner und Osteopath aus Wien. Bei dieser Art des Yogas untersucht der Arzt den Patienten zuerst nach schulmedizinischen Richtlinien und klärt Vorerkrankungen ab. „Es gilt herauszufinden, ob eine weitere Diagnose notwendig ist oder ob gleich mit den Übungen begonnen werden kann. Erkenne ich zum Beispiel, dass bewegungstechnisch Einschränkungen vorliegen und eine entsprechende Behandlung Sinn macht, besteht diese dann meist in einer Mischung aus Physiotherapie, Osteopathie und Yoga“, so der Mediziner.