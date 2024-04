FSME: Langer Leidensweg nach einem Zeckenstich

Hohe Dunkelziffer an Erkrankungen

Allein in Österreich werden jedes Jahr zwischen 100 und 250 hospitalisierte Fälle registriert, in Europa waren es 2020 fast 4000. „Die vielen leichten Erkrankungen werden oft gar nicht als FSME diagnostiziert und sind da noch gar nicht dabei“, erklärt OÄ Priv. Doz. Dr. Bettina Pfausler, UniKlinik für Neurologie der Medizinischen Universität Innsbruck (T).