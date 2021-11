Gemeinsames Zeichen gegen Femizide gesetzt

Über sämtliche Fraktionsgrenzen hinweg haben sich am Mittwoch die Frauensprecherinnen der Landtagsparteien zusammengetan und forderten die Regierung auf, ein Kompetenznetzwerk an Vorarlbergs Spitälern zu installieren, um Gewalt gegen Frauen frühzeitig zu erkennen. Heuer sind in Österreich bereits 23 Frauen ermordet worden.