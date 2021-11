Toni Eberle: Der Stilist und seine Vielfalt

Schon früh erkannte Toni, dass seine Interessen andere waren als jene der meisten Gleichaltrigen: „Als ich das erste Mal einen Zirkus besuchte, strömten alle Kinder zu den Löwen - mich faszinierte mehr die Musikkapelle. Schließlich hatte ich zuvor noch nie Livemusik erlebt.“ Ein offenbar prägendes Erlebnis. Also brachte er sich das Gitarrenspiel auf dem Instrument seiner Schwester selbst bei und begeisterte als „Fingerpicking-König“ bald andere Jugendliche am Bregenzer Seeufer. Weniger begeistert war Toni von der Schule, daher absolvierte der junge Mann eine Ausbildung zum Goldschmied. „Hauptsache kreativ“, so sein Motto, das er immer virtuoser auch musikalisch umsetzte. Schon als Gitarrist der an die „Talking Heads“ erinnernden Bregenzer Band „Commercials“ gastierte er in legendären Clubs wie dem Hamburger „Onkel Pö“ und dem Wiener „U4“.