Zürser Weltcuppiste liegt derzeit voll im Plan

Am Montag zur Mittagszeit war es so weit: In Zürs setzte Schneefall ein und innerhalb weniger Stunden waren die Hänge rund um den Flexenpass weiß angezuckert. Gerade rechtzeitig bevor die Vorbereitung für die Weltcup-Parallelrennen am 13. und 14. März in die „heiße Phase“ gehen.