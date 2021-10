Ein Ländle-Doppel mit unterschiedlichen Vorzeichen

Das Motto in St. Pölten heißt am Sonntag nicht „Ladies First“. Denn bevor die Frauen des FFC Vorderland/Altach aufs Feld laufen, ist die Austria aus Lustenau gegen eine bisher sehr „launige Diva“ dran (12.30 Uhr), wie Trainer Mader Markus den Gegner beschreibt. Und auch sonst gibt es keinen Grund für sein Team, „Gentlemen“ zu spielen - zumal die Konkurrenz zuletzt den Lustenauern näher rückte. Absteiger SKN St. Pölten ist bis dato die große Enttäuschung der Liga - nach vier Niederlagen setzte es zuletzt mit einem 0:2 in Kapfenberg den nächsten Rückschlag für die Niederösterreicher. Mit 17 Punkten Rückstand auf die Austria, ist der direkte Wiederaufstieg wohl außer Reichweite. Damit reiht sich St. Pölten vermutlich in die Statistik ein, dass in den letzten 25 Jahren noch nie ein Team die sofortige Rückkehr in die Bundesliga schaffte.