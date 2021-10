Tanzvideo: Robo-Hund „Spot“ macht auf Mick Jagger

„Moves like Jagger“: Boston Dynamics‘ Roboter-Hund „Spot“ kann das Tanzen einfach nicht lassen. In einem neuen Video legt er zusammen mit Mick Jagger eine flotte Sohle aufs Parkett bzw. ahmt die Bewegungen des charismatischen „Rolling Stones“-Frontmannes nach. Im späteren Verlauf gesellen sich auch Robo-Versionen der übrigen Bandmitglieder dazu. Anlass ist das 40-jährige Jubiläum des Stones-Albums „Tattoo You“ und dessen Opener „Start Me Up“, den der Robotikspezialist für sein Video kurzerhand in „Spot Me Up“ umtaufte.