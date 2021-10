„Es ist Zeit, den Spieß umzudrehen“

Die WAC-Serie in Graz gibt allerdings zu denken. Den letzten Sturm-Heimsieg gab’s am 2. 12. 2018 beim 3:0 unter Mählich. Gegen Ilzer! Der allerdings hat im nächsten Spiel mit einem 2:1 den ersten von fünf WAC-Siegen in Liebenau geholt: „Es ist höchste Zeit, dass wir den Spieß umdrehen“, knurrt Ilzer, „das was ich damals mit dem WAC in Graz begonnen habe, möchte ich jetzt mit Sturm beenden.“