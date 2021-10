Wien: Rettungsaktion für unverkaufte Weinflaschen

Die sieben Weingüter Fallerwein, MP Pimpel, Baier, Siegert, Faber-Köchl und Nadler aus Niederösterreich und Palkowitsch aus dem Burgenland entsorgen die übrigen Flaschen nicht, sondern stellen diese also online in die Too Good To Go-App: Die hochwertigen Wein-Pakete können im Vorhinein via App reserviert werden und am 29.10.2021 am Parkplatz von Easystaff, Heiligenstädter Lände 11, 1190 Wien, zu einem Drittel des Originalpreises abgeholt werden.