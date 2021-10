Ermittlern gelingt Schlag gegen Ransomware-Bande

Internationale Ermittler haben eine weltweit operierende Cyber-Bande aufgerollt. Zwölf Schlüsselfiguren seien identifiziert worden, teilten Europol und die Justizbehörde Eurojust am Freitag in Den Haag mit. Die Verdächtigen sollen für „verheerende Cyber-Attacken“ auf große Unternehmen und wichtige Infrastrukturen verantwortlich sein. Rund 1800 Opfer in 71 Ländern sollen betroffen gewesen sein, wie die europäischen Behörden mitteilten.