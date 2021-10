Neue ErlebnisCard: Über 70 Ziele gemeinsam erleben

Ein Ticket zahlen, zwei bekommen

Die neue Karte funktioniert nach dem 1+1-gratis-Prinzip und ist für das gesamte kommende Jahr gültig. Wer also mit seinem Partner, seinem Enkerl oder einem Freund die Erlebnissennerei Zillertal, das Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach, die Strandperle Seefeld oder weitere 70 Ausflugsziele erleben will, zahlt mit der ErlebnisCard nur einen Eintritt. Während manche Angebote so oft wie man will besucht werden können, kann man etwa auf den Patscherkofel und auf die Bergealm im Winter und im Sommer je dreimal fahren. „Wer alle unsere Ziele einmal besucht, erspart sich derzeit 2300 Euro. Aber das Angebot wächst Tag für Tag stetig an“, freut sich Geschäftsführer Duftner.