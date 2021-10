Hallein: Betrieb in Fabrik steht bis Jahresende

Er ist Halleins heimliches Wahrzeichen und doch ist der meterhohe Turm der Zellstofffabrik AustroCel derzeit ein ungewohnter Anblick. Immer noch steigt aus dem Schlot kein Dampf in den Himmel auf. Seit dem verhängnisvollen Morgen am 2. Juni steht die Produktion still - ein Datum für den Neustart gibt es nicht. „Noch heuer“ soll die Wiederinbetriebnahme erfolgen, heißt es auf Anfrage.