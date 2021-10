Minderjähriges Mädchen mit Nacktfotos erpresst

Auf der Anklagebank des Gerichts in Eisenstadt landete ein Burgenländer, der im Internet nach der „großen Liebe“ gesuchte hatte. Doch seine Angebetete war erst 16, was der Beschuldigte nicht gewusst haben will. Im Streit drohte der Mann der Teenagerin damit, die Nacktfotos, die sie ihm geschickt hatte, zu veröffentlichen.