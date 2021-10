Antidepressivum gegen lange Krankenhausaufenthalte

Medikamente auf Tauglichkeit prüfen

Weil Covid-19 vor allem in Ländern mit eingeschränktem Zugang zu Impfungen ein Risiko darstellt, sei es wichtig, bereits verfügbare Medikamente auf ihre Tauglichkeit zum Einsatz gegen Corona zu prüfen, so einer der Hauptautoren der Studie, Edward Mills von der McMaster Universitiy in Kanada. Zugleich verwiesen die Forscher darauf, dass weitere Untersuchungen erforderlich seien.