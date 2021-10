Nach Frontalkollision: Unfallverursacher gesucht

Gegen 15.30 fuhr der 52-jährige Deutsche hinter einem anderen Pkw auf der B 180 Reschenstraße in Richtung Landeck, als das Auto vor ihm plötzlich und ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung hinlegte. Dadurch musste auch der Deutsche in die Bremsen steigen und zusätzlich nach links ausweichen. Dabei krachte er in einen entgegenkommenden Pkw, den ein 75-jähriger Einheimischer lenkte.