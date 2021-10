Überfall auf Siebenjährigen: Fahrrad gestohlen

Mit einem Stock haben drei Mädchen einen erst sieben Jahre alten Buben am Nationalfeiertag in Wien-Floridsdorf geschlagen, um so an das Fahrrad des Kindes zu gelangen. Die Attacken gingen danach allerdings noch weiter, ehe die Mädchen mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Das Trio konnte wenig später gefasst werden - die mutmaßlichen Täterinnen sind selbst erst neun bzw. zehn Jahre alt.