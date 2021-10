Unbekannte Nummer: Vermisster hob nicht ab

Die meisten kennen es: ein Anruf mit unbekannter Nummer, der Stirnrunzeln und Grübeln erzeugt, und bei dem man sich schlussendlich dazu entschließt, vorsichtshalber nicht abzuheben. Doch es gibt so manche Situation, in der es ratsam ist, dennoch abzuheben - wenn man sich etwa beispielsweise in den Bergen verirrt hat. Einem Wanderer in Colorado geschah genau das, dennoch ignorierte er die Anrufe, bei denen es sich um Kontaktversuche des Rettungsteams handelte.