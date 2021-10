„Hitze wie in Rom ist in Graz schon bald normal“

Finden Sie und Ihre Kollegen vom Wegener Center Gehör in der Wiener Politik ?

Seit zwei Jahren funktioniert das Miteinander recht gut. Früher haben wir unsere Papiere geschrieben und kein Mensch hat gewusst, was damit passiert. Jetzt kommen unsere Empfehlungen in der konkreten Politik an, unser Wissen wird tatsächlich angewandt. Bei der Ökosteuerreform war ich beispielsweise maßgeblich miteingebunden, auch der Klimabonus geht stark auf unsere Ratschläge zurück.