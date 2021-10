Putin fliegt nicht zur Weltklimakonferenz

Erst am Dienstag gab der Kreml bekannt, dass Putin auch am G20-Gipfel Ende Oktober in Rom nur per Videokonferenz teilnehmen werde. Verwiesen wurde immer wieder auf die Corona-Lage, die sich in Russland zuletzt dramatisch zugespitzt hat. Am Mittwoch registrierten die Behörden laut offizieller Statistik mehr als 34.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.