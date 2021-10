VCÖ fordert eine „Öffi-Offensive in Regionen“

Fokus auf Regionen legen

Der VCÖ fordert daher mehr Bahn und Bus am Land. „Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ist für die Bevölkerung in den Regionen wichtig, um etwa zur Arbeit zu kommen, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein“, erklärt Schwendinger. Und Stadtbewohnern sei es wichtig, Ausflugsziele außerhalb mit Bus oder Bahn erreichen zu können. Noch gibt es bei den Öffis ein großes Stadt-Land-Gefälle. Während in wenig besiedelten Regionen rund ein Zehntel mehrmals pro Woche Bus oder Bahn nutzt, sind es im landesweiten Schnitt fast drei Zehntel.