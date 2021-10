Bürgernähe oft missverstanden

Am meisten bemängelt wurde aber, dass der Innsbrucker Bürgermeister angeblich auf Briefe und Mails oftmals einfach ewig oder gar nicht antwortet, man bei ihm auch kaum eine Chance auf einen Termin bekommt. Ein Leser meinte: „Aber für die Teilnahme an einer Demo hat er schon die Zeit!“ Tja, Bürgernähe fasst der eine halt so, der andere wiederum so auf. Willi sucht diese Bürgernähe eben bei einer Demonstration unter Gleichgesinnten.