Schönes Herbstwetter sorgt für Ferienvergnügen

Auf den Bergen ist es mild

Am Mittwochmorgen könnten noch ein paar Restwolken die Ferienstimmung etwas trüben, doch damit sei schnell Schluss. In der zweiten Wochenhälfte klettern die Temperaturen dank des Hochdruckeinflusses lokal bis auf 15 Grad nach oben. Und auch in den Bergen herrscht perfektes Wetter, um die freien Tage an der frischen Luft zu verbringen.