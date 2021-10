Volkspartei fordert raschen Öffi-Ausbau im Osten

Die ÖVP rechnet vor, dass im Zeitraum von 2011 bis 2019 rund 9,8 Prozent mehr Fahrgäste bei den Wiener Linien verzeichnet wurden, die Bevölkerung der Metropole aber um satte 11,4 Prozentpunkte zunahm. „Billige Tickets sind das eine, es braucht jedoch mehr“, betont Landtagsabgeordneter Martin Schuster. Der ehemalige Bürgermeister von Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling kennt die aktuelle Situation für Pendler genau: „Zehntausende neue Pendler werden in den nächsten Jahren in die Züge Richtung Wien steigen. Wir brauchen deshalb rasch Antworten, um dieses Wachstum auch bewältigen zu können. Wenn ich an diesen Großraum denke, dann braucht es dort unbedingt die zweite Schienenachse."