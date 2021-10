Kärntens Naturjuwele stehen jetzt im TV im Fokus

Millionen Zuseher im TV

Um 21 Uhr ist Gernot Stadler mit „Die Drau entlang - Kärntens grüne Lebensader“ zu sehen. Seine Doku „Auf den Schienen des Doppeladlers“ war eine der meistgesehenen Dokus in der 3sat-Geschichte, hatte in Deutschland 15 Millionen Zuseher. Diesmal widmet sich Stadler dem längsten Kärntner Fluss. „264 Kilometer schlängelt sich die Drau durch das südlichste Bundesland, vorbei an malerischen Bergregionen wie der Kreuzeckgruppe und den Karawanken, bevor sie bei Lavamünd Kärnten verlässt.