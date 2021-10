Für Adeyemi ist der Titel nicht genug

Salzburg elf Punkte vor Sturm Graz

Der Abstand zwischen dem Tabellenführer und dem Liga-Zweiten wuchs auf elf Punkte an. Zweifel am neunten Titel des Serienmeisters in Folge gibt es keinen mehr. Das ändert sich auch nicht durch die Zurückhaltung von Bullen-Trainer Matthias Jaissle, der nichts von einer Entscheidung wissen will und wie schon in den letzten Wochen erklärte: „Die Saison ist ja noch so jung.“