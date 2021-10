„Glaube nicht, dass es im Winter bei uns kracht“

Sieben Punkte, Leader in Gruppe G. Ist der Aufstieg jetzt schon ein Muss?

Ich bin in erster Linie stolz, dass wir mit unserer Art von Fußball zwei Spiele in der CL gewonnen haben, die Siege nicht ermauert haben. Wir hätten ja in Sevilla auch gewinnen können. Wir fahren auch nach Wolfsburg, um dort was mitzunehmen. Ins Achtelfinale zu kommen, wäre ein Meilenstein - für ganz Österreich. Wir können jedenfalls allen in Europa wehtun.