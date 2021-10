Ab 17 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen Sturm

Der einzige Punktverlust in der Bundesliga kam just bei Nachzügler Altach in der Vorwoche, das Defensivbollwerk der Hausherren war beim 1:1 nur einmal zu überwinden. Am Sonntag wartet wohl ein ganz anderes Spiel. „Es wird ein offener Schlagabtausch, sie spielen einen beeindruckenden Fußball, und der Trainer steht für eine klare Spielidee. Es wird eine richtige Challenge für uns, ein cooles Spiel“, meinte Jaissle, der vor allem vor den Standards und dem Umschaltspiel der Grazer warnte.