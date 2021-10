Mehrere Jugendliche in Linzer Altstadt verhaftet

Am Sonntag gegen 5 Uhr früh wurde die Fußstreife der Polizei auf eine Ordnungsstörung in der Linzer Altstadt vor einem Lokal aufmerksam. Drei Beteiligte, eine 20-jährige polnische Linzerin, eine 17-jährige Deutsche aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung sowie ein 19-jähriger Pole aus Linz schrien lautstark herum. Die Beteiligten wurden kontrolliert, aufgrund fehlendem Ausweis wurde die 20-Jährige zur Polizeiinspektion Landhaus zur Abklärung gebracht. Nach wenigen Metern blieb sie stehen, weshalb sie der Kollege zum Weitergehen animieren wollte. Daraufhin packte sie den Polizisten an der Schulter, schrie ihn an und riss ihm das Funkgerät und die Distinktionen von der Schulter. Zwei weitere Kollegen kamen sofort zur Unterstützung, um die renitente 20-Jährige zu beruhigen und zu fixieren.