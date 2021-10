Rabiate Mutter attackiert nach Rangelei Polizisten

Kurz vor 4 Uhr kam es in der Nacht zum Sonntag in Wels zu einer Rangelei, bei der auch der 33-jährige Sohn verletzt wurde. Als die Polizei einschritt, verhielt sich die 53-jährige Mutter, die in Gunskirchen zuhause ist, gegenüber den Beamten zunächst verbal aggressiv und wollte sich auch nicht ausweisen. Dabei versuchte sie eine Polizistin zu schlagen und den „Tatort“ zu verlassen.