Jedes Tiroler Paket rollt jetzt über diese Bänder

Ab heute, Sonntag, um 21.30 Uhr laufen alle Postpakete, die in Tirol zugestellt werden, über die 1,5 Kilometer langen Bänder des Logistikzentrums in Vomp. Die „Krone“ war bei den letzten Testläufen in den gigantischen neuen Hallen dabei. Der Härtetest wird jetzt das Weihnachtsgeschäft.