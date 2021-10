Stark bewölkter Start in den Nationalfeiertag

Mittelmeertief entscheidet Wetter

Zu Mittag rechnet man auch im Westen, in Vorarlberg und Nordtirol mit ein paar Regenschauer, die am Abend auch die Flachau erreichen. Trocken bleibt es primär im Norden und Osten des Landes. Gerechnet wird im Waldviertel mit Höchstwerten bis zu sechs und neun Grad, ansonsten werden verbreitet zehn bis 15 Grad erreicht. Entscheidend für das Wetter wird ein kräftiges Mittelmeertief sein. Sollte das Tief am Nationalfeiertag nur wenige hundert Kilometer nördlicher zu liegen kommen als ursprünglich vorhergesagt, so sei auch in der Südhälfte Österreichs etwas mehr Regen als erwartet durchaus möglich, erklärt Spatzierer.