Steirerin (61) geriet mit Hand in Kreissäge

Die Frau war, gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Freundin, dabei, Brennholz zu schneiden. Dabei dürfte die Frau einen kurzen Moment unachtsam gewesen sein: Sie geriet mit der linken Hand in die Kreissäge. Obwohl sie Schutzhandschuhe getragen hat, und obwohl an der Säge ein Sägeblatt-Schutz angebracht war, erlitt sie schwere Verletzungen an den Fingern. Sie wurde vom Roten Kreuz Birkfeld medizinisch erstversorgt und in der Folge vom Rettungshubschrauber C16 ins LKH Graz geflogen.