Österreichs neuer Goldschatz aus Kaprun

2004 in Prag geboren, seit 2014 in Kaprun

Von all der Aufregung bekam der 17-Jährige nichts mit. 2014 war der 2004 in Prag geborene Youngster nach Österreich gekommen, lebt in Kaprun. Mit 15 war er Jugend-Olympiasieger, mit 16 Junioren-Doppel-Weltmeister – für Tschechien. Anfang des Jahres bekam er die österreichische Staatsbürgerschaft, im Juni genehmigte die FIS den Nationenwechsel. Bei seinem ersten Start für Rot-weiß-Rot holte Matej seinen ersten Weltcupsieg. Cool und souverän – mit 99 Punkten.