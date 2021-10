Mehr Züge und das Klimaticket als „Zuckerln“

In der Früh leichter per Bahn nach Wien

In der gesamten Ostregion umfasst das Angebot rund 800 Buslinien, dazu 100 Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien mit insgesamt mehr als 11.000 Haltestellen. Bahnpendler, die von der Landeshauptstadt jeden Tag nach Wien müssen, dürfen sich auch über eine Ausweitung des Zugangebots freuen. Ab der Fahrplanumstellung am 12. Dezember soll es morgens viertelstündlich Verbindungen nach Meidling und Wien-Hauptbahnhof geben.