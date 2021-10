Autolenker mit 183 km/h im „Hunderter“ unterwegs

Negativer Spitzenreiter war ein Probeführerscheinbesitzer, der mit 183 km/h in der 100-er-Zone auf der B 3 erwischt wurde. An seinem Auto wurden auch schwere technische Mängel festgestellt, Führerschein und Kennzeichen daher eingezogen. Insgesamt wurden 288 Lenker Raser angezeigt. 58 Anzeigen gab es wegen technischer Mängel. An acht Fahrzeugen war wegen technischen Mängel und Lärm Gefahr in Verzug.