Saudi-Arabien will in 40 Jahren klimaneutral sein

Saudi-Arabien will in knapp 40 Jahren klimaneutral sein. Derzeit ist das Land der weltweit größte Erdölexporteur und gehört mit Russland zu den Bremsern beim weltweiten Klimaschutz. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman erklärte am Samstag, dass sein Land „bis 2060“ rechnerisch keine zusätzlichen Treibhausgase mehr produzieren will.