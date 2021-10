18-Jähriger hantierte mit einer Softairpistole

Am Freitag gegen 16.45 Uhr verständigte eine Zeugin telefonisch den Polizeinotruf und teilte mit, dass im Ortsgebiet von Schwertberg ein junger Mann mit einer Faustfeuerwaffe hantiert. Sie habe die Faustfeuerwaffe von ihrem PKW aus an einer Kreuzung deutlich wahrgenommen, welche der unbekannte Mann in seiner Jacke verwahrte und immer wieder danach griff.