Landesjugendchöre auf Tour durch ganz Burgenland

Am heutigen Samstag werden Stimmen aus ganz Österreich und Südtirol im Burgenland ertönen. So finden im Rahmen des Festivals der Landesjugendchöre nicht nur in Eisenstadt, sondern auch in Halbturn, Bad Tatzmannsdorf und Bad Sauerbrunn Konzerte statt. Fast 500 Jugendliche treten beim Musik-Event auf.