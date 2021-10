Kunstprojekt: Kitz, das auch ein „Kunstbühel“ ist

„Arbeitstitel Kunstbühel“, so lautet der von den Organisatoren Wolfgang Capellari und Matthias Bernhard erdachte Name für ein Projekt zum 750-jährigen Bestand der Stadt Kitzbühel. Elf lebende, namhafte bildende Künstler, die ihre Wurzeln in der Gamsstadt haben oder hatten, machten sich Gedanken zum Jubiläum.