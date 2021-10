Jäger fordern Abschüsse im Wildschweinparadies

„Kein nachvollziehbarer Grund“

Bejagt werden dürfen in der nahezu 21.000 Hektar großen Ruhezone nämlich per Verordnung nur Reh-, Rot- und Gamswild. Sieghartsleitner sagt: „Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum Schwarzwild dort nicht bejagt werden darf.“ Schäden in der am Nationalpark angrenzenden Landwirtschaft oder die Abwendung der Afrikanischen Schweinepest seien so nur noch schwerer beherrschbar.