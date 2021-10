Verena Dunst besuchte innovatives Tee-Start-up

Viele Jahre ist die auf Kindergarten- und Schulbau spezialisierte Architektin jedes Wochenende aus Wien in ihre Wahlheimat, das Südburgenland, gependelt, um im Ortsteil Rosenberg ihr ganz privates Paradies zu genießen. „Mittlerweile leben wir ganz hier und fahren nur mehr sehr selten in die Bundeshauptstadt“, so Albler. Das von ihr entworfenen Passivenergiehaus kommt ganz ohne Heizung aus, dennoch hat man auch an kalten Wintertagen ein wohlig warmes Gefühl, während im Hochsommer die Hitze draußen bleiben muss.